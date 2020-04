Donazione al Santo Stefano di 140 supporti per mascherine realizzati con la stampante 3d

Portare tutto il giorno le mascherine crea non pochi problemi al personale sanitario del Santo Stefano che deve fare i conti col fastidio alle orecchie causato dagli elastici. A venire in soccorso di infermieri, medici, oss e fisioterapisti è stato un geometra pratese, Angelo Mazzei, che ha creato un supporto che permette di agganciare l'elastico della mascherina alla dentatura dell'apparecchiatura invece che direttamente dietro le orecchie. Il supporto viene modellato con un software tridimensionale e prodotto con una stampante 3D, realizzando di fatto una striscia di plastica naturale, biodegradabile e non inquinante.

Questa mattina il consigliere regionale del Partito Democratico, Nicola Ciolini ha effettuato la consegna di 140 supporti prodotti con la stampante 3d al personale del Santo Stefano. La richiesta era stata avanzata dagli stessi operatori dell'ospedale di Prato che avevano visto nei giorni scorsi consegnare i supporti a Careggi. "Quando ho visto che Angelo aveva fatto le dotazioni per Careggi e considerato che un'infermiera del Santo Stefano mi aveva sollecitato a portarle anche all'ospedale di Prato - spiega Ciolini - allora mi sono subito attivato affinché venissero stampate anche per i nostri operatori. Angelo ha subito accolto la mia richiesta e in pochi giorni siamo arrivati alla prima consegna. E se ci saranno ulteriori richieste si potranno consegnare sicuramente altri supporti".

Questi 140 supporti consegnati stamani al Santo Stefano sono riutilizzabili e non monouso. Basta infatti spruzzare un prodotto igienizzante per usarli anche successivamente al primo utilizzo. “Donare questi supporti – racconta Angelo Mazzei – è il nostro modo per essere utili alla comunità in un periodo così delicato”.

