Profilo fake con le sue foto: rubata identità a giovane cantante

Ha trovato su Badoo una ragazza uguale identica a sé, solo che si chiamava Lucrezia ed era da poco maggiorenne. Da qui è nata un'indagine social ed è venuto fuori che questa 'Lucrezia' le aveva rubato le foto dai profili di Instagram e Facebook e le aveva usate per creare un suo account su un sito di incontri.

Una brutta vicenda ha visto protagonista, suo malgrado, E.C., giovane cantante di Lastra a Signa. Molto conosciuta anche a Empoli, il suo nome d'arte è Ele Norash e da molti anni il suo volto è ormai noto in ambito musicale nell'Empolese Valdelsa: ha molte collaborazioni, una delle quali con le Katy Cats, tribute band di Katy Perry.

La giovane lastrigiana ha fatto la particolare scoperta nei giorni scorsi e ha deciso di denunciare il tutto. Ha contattato la polizia postale e ha sporto denuncia per il furto di identità. Inoltre ha segnalato il profilo al social network e lo farà ai carabinieri.

Chi si nasconda dietro a questa 19enne Lucrezia per adesso non si sa, ma sta di fatto che è un fenomeno molto diffuso nel web: c'è chi prende foto senza autorizzazione e le spaccia come proprie. Qualcuno è anche già entrato in contatto con questa fittizia Lucrezia su Badoo, ma non è dato sapere cosa ne sia venuto fuori. Presumibilmente il profilo falso sarà bloccato nei prossimi giorni, le indagini sono in corso.