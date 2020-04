Emergenza coronavirus, sdoganate 6 milioni di mascherine a Firenze

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Firenze, della Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “A. Vespucci”, con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, hanno proceduto negli ultimi giorni allo sdoganamento veloce di 6 milioni di mascherine chirurgiche destinate alla Regione Toscana per la distribuzione alla popolazione. Inoltre sono state sdoganate 863.000 mascherine tipo FFP2 destinate a servizi pubblici essenziali toscani e 20.000 kit per la diagnosi rapida Covid-19. Le operazioni sono avvenute grazie anche alla collaborazione dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “G. Galilei”, dove la merce è arrivata a bordo di alcuni voli provenienti dalla Cina ed è stata successivamente trasportata a Firenze.

Lo sdoganamento, in attuazione delle misure di contenimento del rischio disposte dal governo, è ulteriore dimostrazione dell’incessante impegno dell’Agenzia per assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Fonte: Adm Toscana