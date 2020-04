Incendio di pascolo e bosco in Lucchesia, 2 arrestati

Due uomini di mezza età sono stati arrestati in provincia di Lucca per incendio boschivo doloso. I due, responsabili di incendi di prato a pascolo, frammisti a bosco sono stati individuati dai carabinieri forestali che, alle pendici del Monte Piglione Nord nel territorio di Pescaglia hanno notato due piccole colonne di fumo.

Sequestrato anche un gregge di pecore ritenuto la "causa" dell'azione delittuosa: forse, è l'ipotesi, volevano rafforzare il terreno per il pascolo. Mentre i due venivano arrestati, il fuoco si estendeva con incredibile velocità, favorito dal vento e dall'asperità dei luoghi che rallentavano i soccorsi. L'incendio è stato spento solo a fine serata quando ben 50 ettari, tra prato-pascolo e bosco, erano stati percorsi dalle fiamme. L'area è disabitata e priva di attività di qualsiasi genere, e quindi la presenza di persone, oltretutto in periodo di divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per l'emergenza Covid-19, è risultata particolarmente sospetta.