Malore per donna durante consegna a domicilio, salvata a Firenze

Oltre 950 persone e 150 attività commerciali controllate con 18 sanzioni. È questo il resoconto dell’attività di verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 effettuata dalla Polizia Municipale nei giorni di sabato e domenica. In dettaglio gli accertamenti hanno riguardato 952 persone (18 sanzioni) e 153 attività commerciali (tutte regolari).

Sabato sera nel corso dei controlli gli agenti hanno anche prestato soccorso a una donna in stato confusionale a causa di un malore. Erano le 21.30 quando una pattuglia del Reparto Polizia di Comunità ha notato una Fiat 500 ferma sulla carreggiata. Gli agenti si sono avvicinati al veicolo e hanno chiesto alla conducente quale fosse il problema. La donna, in apparente stato confusionale, non ha saputo riferire informazioni personali e fornire spiegazioni della sua presenza in strada. All’aggravarsi delle condizioni della donna, che a un certo punto non era in grado di reggersi in piedi, gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento di una ambulanza per accertare le sue condizioni. E dai controlli del personale paramedico è emerso che la donna era in stato di ipoglicemia per il quale le sono stati somministrati medicinali. Da accertamenti è risultato che la donna si occupa di consegna di alimenti a domicilio. Sul posto è arrivato il compagno, avvisato dalla Polizia Municipale, che dopo i soccorso del 118 l’ha riaccompagnata a casa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa