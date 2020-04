Minacce ai giornalisti su Facebook, Odg e Ast vicini alla nostra causa

Riceviamo e pubblichiamo la nota diramata alla stampa dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana in merito alle minacce ricevute nei confronti della nostra categoria in un commento sulla pagina Facebook della nostra sezione gonews.it Pisa e Valdera. Condividiamo in toto le parole dell'Ordine e ringraziamo il presidente Carlo Bartoli per la pronta risposta e la vicinanza. Ecco l'articolo completo

"Quasi ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi episodi di insulti e minacce a giornalisti nella nostra regione.

Nel giro di un paio di settimane si sono registrati due casi a Livorno (un tentativo di aggressione e un episodio di minacce), uno a Firenze (un’aggressione che si è conclusa con una frattura) e adesso un nuovo caso di minacce in Valdera, questa volta ai danni della redazione di Gonews.

Sulla pagina Facebook della testata, a commento di una notizia, una utente ha postato queste gravissime parole: “STIAMO CALMi che qui sti giornalai li appenderei al muro UNO A UNO. NFAMI DI MERDA”.

Sarebbe un gravissimo errore sottovalutare questi segnali: il fatto che si verifichino episodi di questo genere, in maniera immotivata ed estemporanea, rappresenta un’aggravante. Evidentemente, basta riportare la notizia di un atto assunto da un Comune perché scattino minacce e insulti.

L’Ordine dei giornalisti della Toscana ha immediatamente segnalato il caso al Prefetto di Pisa chiedendo un sollecito intervento".

A breve anche l'Associazione Stampa Toscana pubblicherà una nota in merito. Si ringraziano Stefano Fabbri e il presidente Sandro Bennucci.