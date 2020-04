Minori fragili, mezzo milione di euro per due bandi di Fondazione Cr Firenze

Sono i bambini e i ragazzi i soggetti più vulnerabili che rischiano di essere maggiormente penalizzati dagli effetti economico-sociali del coronavirus, una volta rientrata l’emergenza sanitaria. In considerazione delle difficoltà organizzative e al fine di contribuire ad affrontare le problematiche che derivano dal blocco dell’accoglienza e dei relativi servizi (doposcuola, attività ricreative, centri di aggregazione con funzioni educative, etc.), la Fondazione CR Firenze punta ad offrire loro possibilità di crescita e integrazione grazie a due bandi, ‘Nessuno Escluso 2’ e ‘Estate-Insieme 2’ che mettono in campo un totale di 550 mila euro per progetti didattico-ricreativi e di inclusione sociale. Siamo di fronte infatti ad un lockdown che riduce la possibilità di imparare per un gran numero di studenti, con il rischio che si produca un rallentamento negli apprendimenti, un conseguente aumento dell’abbandono scolastico e quindi un complessivo impennarsi del tasso di povertà educativa.

Il bando ‘Nessuno Escluso 2’, promosso da Fondazione CR Firenze insieme a Fondazione Il Cuore si scioglie, ha come obiettivo quello di promuovere progetti d’inclusione destinati ai minori italiani e stranieri non accompagnati. Questi, della durata massima di 12 mesi, serviranno a mitigare le conseguenze del periodo di sospensione delle scuole potenziare la lingua italiana, l’alfabetizzazione informatica, l’educazione civica ma anche attività di orientamento al lavoro e alle professioni per i più grandi. Il bando è nato sulla base dell’esperienza maturata con la precedente edizione 2018 che ha coinvolto 420 minori con un’età media intorno ai 15 anni. Sono state ben 34 le nazionalità interessate (Italia e Albania rappresentano da sole il 50% dei destinatari) attraverso progetti che hanno mobilitato le realtà associative e organizzative di settore: 9 soggetti capofila, 19 soggetti partner e 27 soggetti del Terzo settore. Per partecipare al nuovo bando, che mette a disposizione 350 mila euro, visitare il sito www.fondazionecrfirenze.it alla sezione bandi tematici. Le domande possono essere presentate entro il 8 giugno.

Il bando ‘E-state-insieme’ chiama invece a raccolta tutti i soggetti che si occupano di educazione della Città Metropolitana di Firenze. Questi si trovano a fronteggiare problematiche dovute all’interruzione non solo della scuola, ma anche del doposcuola, delle attività ricreative ed educative, mettendo così a rischio la frequenza e la continuità degli studi di molti giovani. Il bando sollecita proposte volte a sostenere il consolidamento e il recupero di competenze dei ragazzi, la formazione dei docenti sull’uso della tecnologia e in generale tutte quelle misure che potranno quanto più garantire occasioni di crescita e di superamento delle barriere tecnologiche che impediscono l’accesso alla Didattica a Distanza ai minori (connessione internet e dotazione di device digitali). Secondo l’Istat oltre un terzo delle famiglie italiane non ha un PC o un tablet. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno. Per partecipare visitare sempre il sito www.fondazionecrfirenze.it alla sezione bandi tematici.

Fonte: Fondazione CR Firenze