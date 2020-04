Coronavirus, carabinieri portano farmaci a 91enne di Montespertoli

Non poteva andare in farmacia e l'hanno aiutata i carabinieri. Una 91enne di Montespertoli non era in grado di muoversi per andare a comprare i medicinali richiesti, ha contattato il 112 che le ha subito dato una mano. Una pattuglia di Montespertoli ha prelevato i medicinali urgenti e li ha recapitati a domicilio alla donna.

Non è l'unico caso: sono molte le richieste di aiuto, soprattutto da parte di persone anziane, che in questo periodo arrivano all'arma. I carabinieri sono impegnati nel sostenere la cittadinanza nella difficile quotidianità dell'emergenza, per esempio prelevando all'ufficio postale e consegnando la pensione a casa alle persone ultrasettantacinquenni che ne facciano richiesta (in presenza di determinati requisiti), o rendendosi disponibili ad espletare alcune incombenze che in questo periodo possono risultare alquanto difficoltose soprattutto a gente anziana.