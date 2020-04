Morta Alessandra Bagnoli capogruppo Siena FdI, era medico task force Covid-19

Alessandra Bagnoli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Siena, è morta a 62 anni, probabilmente a causa di un infarto. Medico, docente all'università e responsabile della rete aziendale delle vaccinazioni per l'area senese del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud-est, durante l'emergenza Covid-19 ha fatto parte della task force regionale e aveva coordinato la sorveglianza delle persone nella zona di Siena.

Si era laureata in medicina e chirurgia nel 1984 e successivamente specializzata in Igiene e medicina preventiva.

"Una morte che ha sconvolto l'intera azienda - ha fatto sapere la Asl Toscana sud - Il direttore generale Antonio D'Urso e tutta la struttura ne ricordano l'umanità, l'impegno, la disponibilità e la competenza". Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale di Siena Marco Falorni.

“Ho appreso con profondo cordoglio la triste notizia della prematura scomparsa della dottoressa Alessandra Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Siena. A nome mio e di tutti i militanti e sostenitori della Lega in provincia di Siena, voglio esprimere, ai famigliari e ai colleghi di Fratelli d’Italia, le più sentite e sincere condoglianze.

È una notizia dolorosa perché siamo consapevoli del fatto che la sua scomparsa sarà una perdita non solo per il mondo accademico, medico ed istituzionale, ma anche e soprattutto per la città di Siena: la sua figura carismatica lascerà infatti un vuoto nella nostra comunità cittadina e nel mondo politico locale.”

Lo scrive in una nota la senatrice Tiziana Nisini, Commissario Provinciale Siena della Lega.