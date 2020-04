Mukki e Banco Alimentare assieme per fronteggiare il Coronavirus

Facendo tesoro dell’esperienza di molti progetti di solidarietà realizzati negli ultimi anni, Mukki e Banco Alimentare della Toscana sono nuovamente insieme sul fronte dell’emergenza Coronavirus.

La Centrale del Latte ha consegnato proprio questa mattina un carico di latte a lunga conservazione per garantire una colazione sana e nutriente a coloro che non possono garantirsi la sussistenza di base.

I volontari del Banco Alimentare provvederanno velocemente a distribuire il latte presso la rete di assistenza che già ha ben funzionato in passato.

Fonte: Ufficio stampa