Musei Certaldo, visite online in attesa della riapertura

Chiusi ormai da oltre un mese, in ossequio alla normativa nazionale di contrasto al diffondersi del Covid-19, i musei gestiti dal Comune di Certaldo tramite l’Associazione Pro Loco – Palazzo Pretorio, Casa di Boccaccio e Museo del Chiodo – riaprono virtualmente al pubblico, con una campagna social che sarà fatta sul profilo Instagram @comune_di_certaldo a partire da oggi e per alcune settimane.

L’iniziativa nasce da una collaborazione con Ginevra Clementi, giovane studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che ha raccolto e rielaborato foto e testi di pubblicazioni storiche, unite a foto originali da lei stessa realizzate. Ne è uscita una serie di post che verranno proposti in quattro percorsi ideali: Palazzo Pretorio (cornice rossa), Casa del Boccaccio (cornice grigia), Museo del chiodo (cornice verde) ma anche immagini del borgo alto e curiosità (cornice bianca). Un “piano editoriale” che rappresenta di fatto una realizzazione pratica del corso di Didattica per i Musei, Multimedialità per i beni culturali, tenuto all’Accademia dalla docente Mariagrazia Pontorno.

“I nostri musei, come tutti i beni culturali italiani, stanno vivendo un momento davvero particolare e inconsueto – dice l’assessore alla cultura, Clara Conforti – la gestione di aperture, eventi e informazioni turistiche affidati alla Pro Loco Certaldo sono state formalmente sospese, ma il rapporto di collaborazione con l’associazione prosegue anche in questi giorni e ci auguriamo di poter presto riaprire con una rinnovata e più ampia convenzione, per rilanciare il turismo e la cultura nel borgo alto. Ci fa quindi piacere ospitare in questi giorni sulle nostre pagine social l’iniziativa di una studentessa dell’Accademia di Belle Arti, che ci dà modo di dare visibilità ai nostri musei, che intanto “riaprono” virtualmente: lontani dagli occhi ma vicini ai vostri cuori!”.

Info: https://www.instagram.com/comune_di_certaldo/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa