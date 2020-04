Nido Coccolalla e spazio gioco La Tana, ripartono le iscrizioni

Fino al 15 maggio sarà possibile iscrivere i propri figli al nido d'infanzia "Coccolalla" e spazio gioco "La Tana". La procedura di iscrizione per l'anno 2020/2021 si svolge esclusivamente online.

I requisiti per la domanda di iscrizione per il NIDO D'INFANZIA "COCCOLALLA" sono i seguenti:

- Età compresa tra 6 e 36 mesi, data di nascita entro il 29.02.2020, residenza nel comune di Capraia e Limite.

I requisiti per la domanda di iscrizione per lo SPAZIO GIOCO "LA TANA" sono i seguenti:

-Età compresa tra 12 e 36 mesi, data di nascita entro il 30.09.2019, residenza nel comune di Capraia e Limite.

COME FARE PER ISCRIVERSI ON LINE

La procedura di iscrizione per l'anno 2020/2021 si svolge esclusivamente online collegandosi al sito internet del Comune www.comune.capraia-e-limite.fi.it utilizzando il link in home page "Iscrizione on line servizi educativi e scolastici".

Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando, che possono riguardare anche bambini nati entro il 31 luglio 2020 per il Nido d'Infanzia ed entro il 29 febbraio 2020 per lo Spazio Gioco continueranno a essere accolte in maniera continuativa - e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2021 - dando luogo a una graduatoria composta secondo l'ordine cronologico del numero di Protocollo di presentazione delle stesse. I bambini inseriti in tale graduatoria per "ordine cronologico di arrivo" saranno ammessi al nido d'infanzia e allo spazio gioco solo in caso di esaurimento della Prima Graduatoria.

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, la giornata di apertura per le visite è sospesa.

Il nido d'infanzia "Coccolalla" e spazio gioco "La Tana", si presentano, al momento, attraverso foto e una breve illustrazione de "La giornata tipo" presente sul sito internet del Comune.

