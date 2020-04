Nude sul balcone per prendere il sole, i vicini chiamano i carabinieri

Nude al sole in piena città. È successo ad Altopascio. Due ragazze che vivono ai piani alti di un edificio al centro della città, si sono messe sul balcone in bikini per prendere il sole. Dopo un po' hanno pensato di non essere viste e hanno puntato su una abbronzatura integrale, disfacendosi dei bikini. Non hanno considerato, però, di essere osservate da altre finestre e balconi animati in questo periodo di coronavirus. Secondo quanto riporta La Nazione, qualche moglie deve essersi arrabbiata col marito che assisteva allo spettacolo e avrebbe sollevato una piccola protesta a cui ha partecipato un coro di mogli, fino a chiamare i carabinieri, che però giunti sul posto non hanno potuto adottare provvedimenti perché le due ragazze si erano eclissate.

