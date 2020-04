Obbligatorio l'uso di mascherina sulla tramvia a Firenze

Sul tram a Firenze si sale con la mascherina. A dirlo è Tramvia Gest, il servizio che si occupa della mobilità fiorentina. Per fronteggiare e arginare il Coronavirus, è d'obbligo indossare la mascherina a bordo, in modo tale da coprirsi bene la bocca e il naso. Raccomandato anche l'uso dei guanti, così come il rispetto di 1,8 metri di distanza.

Tutti i mezzi a Firenze sono sanificati tutti i giorni e il servizio è attivo a Firenze tutti i giorni dalle 5 alle 00.30. "Ma per superare questa emergenza la collaborazione dei passeggeri è fondamentale. A chi deve prendere il tram – per lavoro, salute o necessità - chiediamo di rispettare queste poche e semplici regole. Agli altri diciamo di rimanere a casa" dicono da Tramvia Gest.