Ordinanza spesa minima, il Pd locale sostiene il sindaco di Crespina Lorenzana

Fare politica, lo dice la parola stessa, significa occuparsi della cosa pubblica. Gli strumenti per farlo sono il confronto, lo studio, il dialogo e la responsabilità.

Alcune volte capita che attente riflessioni conducano a dei cambiamenti. Un sentito ringraziamento a Thomas D'Addona per la sensibilità dimostrata nel gestire la situazione. L'Unione Comunale e i circoli PD di Crespina e Lorenzana hanno lavorato alacremente affinché si potesse rendere l'ordinanza emessa il 17 Aprile 2020 relativa ai limiti di spesa non coercitiva ma volta a sensibilizzare cittadine e cittadini riguardo comportamenti responsabili e auspicabili per il contenimento della pandemia. Perché con il dialogo ed il confronto tutto è possibile.

PD Unione Comunale Crespina Lorenzana.