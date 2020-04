Coronavirus, da Piemme Auto una vettura per aiutare la Vab San Miniato

Un'auto per aiutare chi ha davvero bisogno. La concessionaria Seat Skoda Piemme Auto di Empoli è venuta incontro alla Vab di San Miniato. Ha messo a disposizione una vettura all'associazione sanminiatese in modo tale da dare una mano durante l'emergenza Coronavirus.

Ha dato alla Vab un'auto in comodato d'uso. La macchina sarà utilizzata per la consegna a domicilio di spese e farmaci, un servizio che è rivolto agli over 65 o alle persone con problematiche varie e che non possono spostarsi in sicurezza.

"Grazie di cuore da parte di tutti noi volontari" ha scritto la Vab in un post Facebook.