Rsa Gambassi Terme, Lega: "Intervenga la procura per fare chiarezza sulle tre vittime"

Sulla vicenda della RSA 'Gino Incontri' di Gambassi Terme (FI), intervengono il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Marco Manuelli e il consigliere nazionale ANCI Marco Cordone, per oltre 15 anni consigliere comunale nella cittadina termale. "Alla luce del terzo morto tra gli ospiti della RSA "Gino Incontri" di Gambassi Terme e la giusta richiesta di quei parenti delle vittime da coronavirus di conoscere la verità sulla morte dei loro cari che risiedevano in quella struttura, rinnoviamo la richiesta da noi fatta una settimana fa di intervento della Procura della Repubblica di Firenze sulla vicenda della RSA gambassina. A prescindere dall'età, la vita umana è sacra e certe gravissime vicende non possono essere liquidate con un resconto giornaliero della situazione. La comunità gambassina e la cittadinanza tutta hanno diritto di conoscere la verità".

Fonte: Gruppo Consiliare Lega Salvini Gambassi Terme