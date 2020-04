Addio a Sirio Maccioni, ristoratore dei presidenti Usa a New York

È scomparso a 88 anni Sirio Maccioni, volto noto della ristorazione degli Stati Uniti per il suo locale newyorkese Le Cirque, frequentato da quasi tutti i presidenti Usa. Ispirato alla figura di Yves Montand, nato a Monsummano ma divenuto cantante di fama mondiale in Francia, Macconi cercò fortuna a Parigi, poi ad Amburgo e infine negli anni '50 negli Usa. Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton: questi alcuni dei nomi illustri che hanno frequentato il suo The Cirque oltre ad altri divi dello spettacolo. Macconi è scomparso a Montecatini Terme, sua città natale.

