Sospensione delle attività per l'Associazione Culturale 'Arco di Castruccio'

L'Associazione Culturale " Arco di Castruccio" in questi difficili tempi attuali, ma sempre con lo sguardo aperto alla speranza e al futuro, in ottemperanza al decreto ministeriale che chiede giustamente di mantenere il distanziamento sociale a tutela della salute collettiva e individuale, comunica di dover sospendere due iniziative già programmate:

-L' Estemporanea di pittura del 9 Maggio rivolta agli alunni dell'Istituto ;Galileo Galilei di Montopoli in Valdarno

-La gara podistica ( Mitica marcia notturna montopolese) del 18 Giugno.

L'Associazione è tuttavia fortemente impegnata a proporre, in tempi brevi altre iniziative da realizzare ricorrendo a strumenti multimediali.

Fonte: 'Associazione Culturale 'Arco di Castruccio'