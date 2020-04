Studenti fuorisede in difficoltà. Spinelli: "Servono risorse per contributo affitti"

La consigliera regionale Spinelli torna a chiedere il massimo impegno alla Regione e lo stanziamento da parte del Governo di risorse specifiche.

"Cgil Toscana, Sunia Toscana e Unione degli Universitari tornano a mettere in luce le difficoltà economiche e l’impossibilità per molti studenti fuorisede di sostenere il costo dell’affitto a causa dell’emergenza in corso. Condivido la richiesta di intervento urgente rivolta al Governo, affinché eroghi risorse destinate ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università e preveda misure specifiche a sostegno degli studenti fuorisede in difficoltà per il pagamento del canone di locazione". - dichiara la consigliera regionale Serena Spinelli (Gruppo misto - 2020aSinistra)

"Come ho già avuto modo di dire due settimane fa, in Toscana ci sono circa trentamila studenti universitari fuorisede che rappresentano un prezioso patrimonio per i nostri Atenei e per la nostra Regione. Molti di loro sono in difficoltà economica, non potendo svolgere i consueti lavori con cui contribuivano a mantenersi gli studi e con molte delle famiglie che a causa dell’emergenza stanno subendo una notevole riduzione delle proprie entrate quando non addirittura la perdita del reddito. Le nostre città universitarie, i cui affitti sono in gran parte orientati alla ricerca della massima rendita turistica, hanno un costo molto elevato. Il rischio è che chi non ce la fa più a pagare l’affitto sia costretto ad abbandonare la Toscana, i suoi corsi universitari o addirittura ad abbandonare gli studi. Uno scenario disastroso e che deve essere evitato" - prosegue la consigliera Spinelli.

"Per questo torno a chiedere alla Regione Toscana, che ha deliberato contributi specifici per gli studenti fuori sede assegnatari di borsa di studio, di fare il massimo sforzo per implementare interventi rivolti anche a chi non ha una borsa di studio, e in particolare di unirsi nella richiesta al Governo di stanziare risorse specifiche destinate a tutti gli studenti universitari fuori sede in difficoltà nel pagamento dell’affitto". - continua Serena Spinelli.

"Poi, nel prossimo futuro, tra i tanti temi su cui lavorare, a maggiori ragione a seguito delle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza causata dall’epidemia, dovrà esserci anche quello di tornare a investire su un’università pubblica e accessibile a tutti, di definire nuove politiche abitative per il diritto alla casa e per il contenimento dei canoni d’affitto in città diventate ormai un privilegio per pochi e in centri storici divenuti appannaggio degli affitti brevi per turisti" - conclude la consigliera regionale Spinelli (gruppo Misto - 2020aSinistra)

