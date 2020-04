Un mese dalla morte del notaio Umberto Guidugli, i ringraziamenti della famiglia

A un mese dalla scomparsa del caro Umberto, la moglie Lucia, le figlie Elisabetta e Orietta e tutta la famiglia, non essendo ancora possibile celebrare un'adeguata funzione religiosa e non avendo ancora potuto rispondere singolarmente, desiderano esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che in questo mese hanno manifestato una sentita e commossa partecipazione al loro immenso dolore.

In particolare si ringraziano i carissimi e tantissimi amici di famiglia, di infanzia e gioventù, Don Giuseppe Napolitano e Don Roberto Buratti, l’Arciconfraternita di Misericordia di Seravezza, la P.A. Croce Bianca di Querceta, tutte le associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private.

In attesa di potersi incontrare per dare insieme un ultimo saluto a Umberto, si ringrazia veramente di cuore.