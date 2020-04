Abc, Mostardi: "Necessario proseguire sulla strada tracciata"

“Partiamo con una premessa – esordisce Alessandro – fin dall’estate le sensazioni che ho avuto sono state molto positive ed ero davvero entusiasta di tornare a lavorare in un ambiente che già conoscevo e che si è confermato super. Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di vestire di nuovo i colori gialloblu e per la sua capacità di essere sempre vicina a staff e giocatori, proprio come in una vera, grande famiglia”.

“Gli obiettivi principali che ci eravamo dati a settembre – spiega – erano tre: coesione dei gruppi, entusiasmo dentro e fuori dal campo e ovviamente crescita dei ragazzi, sia dal punto di vista tecnico, con un occhio di riguardo ai fondamentali, sia dal punto di vista caratteriale. Con grande orgoglio devo dire che ci siamo riusciti, ogni gruppo ha fatto dei passi in avanti e questo deve darci nuovi stimoli per proseguire nel progetto intrapreso. Con gli Under 18 Fulvio Cantini e Dario Chiarugi hanno fatto un gran bel lavoro e i risultati sul campo lo hanno confermato, secondi in classifica quando mancava una giornata alla fine della prima fase; questo, ovviamente, rispecchia quanto di buono fatto durante questi mesi in palestra, con qualche prospetto inserito anche nella rosa della prima squadra. Gli Under 16 di Giacomo Piccini e Filippo Sonnati hanno affrontato un campionato molto impegnativo come il Gold, peraltro con numeri molto stretti che hanno reso la strada ancor più in salita, ma devo dire che il lavoro degli allenatori è stato un lavoro attento, i progressi ci sono stati e questo era il nostro obiettivo principale. Passando agli Under 14 di Claudio Calvani e Franco Cioni, la loro è stata sicuramente una stagione positiva: un buon gruppo, compatto, sempre nella zona alta della classifica, frutto del grande lavoro quotidiano, a cui si sono aggregati anche alcuni 2007 che hanno partecipato al doppio campionato. Chiudo la carrellata delle squadre maschili con i miei due gruppi Under 13 che ho seguito insieme ad Alberto Ciampolini. A settembre ci siamo trovati con ben 23 ragazzi, motivo per cui abbiamo deciso di partecipare al campionato con due squadre distinte. E’ stata una bellissima stagione, tutti hanno risposto con grande passione e tanto entusiasmo, i miglioramenti tecnici sono evidenti e i risultati lo hanno dimostrato. Questo gruppo rappresenta una parte importante del futuro della società e le premesse sono buone, ben oltre le mie e le nostre iniziali aspettative. Non voglio invadere la sfera del Minibasket che compete alla mia collega Emanuela Lora – prosegue – ma devo aggiungere due parole sull’altro gruppo che ho seguito quest’anno insieme a Pietro Cantini, gli Esordenti, che a loro volta hanno affiancato gli Under 13 partecipando ugualmente ad un doppio campionato. Anche in questo caso mi ritengo davvero molto soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto enormi passi in avanti, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale e motivazionale, indubbiamente un’altra parte importante del futuro dell’Abc. Passando al panorama femminile ottimo il lavoro portato avanti da Nicol Banchelli con le Under 14 che, affiancata dall’esperienza di Fabrizio Iserani, è riuscita a trasmettere alle ragazze la passione, la voglia di lavorare e lo spirito di sacrificio, elementi che stanno alla base dello sport e che hanno trovato importanti risposte sul campo”.