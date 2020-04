Agricoltura Montespertoli, il sindaco convoca una videoconferenza con le aziende locali

Come Sindaco di un comune che come primo motore del proprio sviluppo economico ha da sempre l'agricoltura non posso non raccogliere le tante le sfide che la situazione legata al coronavirus pone all'intero comparto agricolo e provare ad aprire una discussione su queste. Come cambierà il mercato dei nostri prodotti principe come vino e olio? Come le nostre filiere locali dovranno riorganizzare il proprio modo di proporsi sui mercati? Come cambieranno le abitudini di consumo della popolazione locale e della ristorazione?

Sono solo alcune delle domande che tanti agricoltori hanno nella testa e alle quali provano a rispondere. Alcune misure necessarie saranno quelle che metterà "in campo" il governo come una cabina nazionale per l'export, una strategia per le assunzioni in agricoltura e un piano per garantire liquidità a tutte le aziende agricole.

Il livello locale invece dovrà basare la propria strategia ricominciando del territorio con progetti di marketing territoriale che abbiano anche il coraggio di sfidare consuetudini e abitudini, promuovere in modo diretto e innovativo i prodotti e ampliare l'offerta di servizi online.

La strategia locale non potrà non tenere in considerazione il sostegno agli interventi di sviluppo che tante aziende hanno programmato e che vogliono portare avanti per continuare sulla strada dei tanti investimenti che negli ultimi anni tante aziende hanno realizzato.

Proprio perchè le misure governative non possono rimanere slegate dalle misure locali ho convocato una riunione in videoconferenza aperta a tutte le aziende agricole di Montespertoli per venerdì 24 aprile alle 18.30.

Questo momento seguirà il tavolo che ho già attivato a livello di Unione dei Comuni con le associazioni di categoria dell'agricoltura, sarà un momento più locale in cui cominceremo a mettere insieme i timori derivanti dall'incertezza del momento con l'opportunità che questo stesso periodo ci mette davanti, l'occasione per sfidare il nostro sistema e uscirne più forti.

Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli