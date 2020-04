Al via l’asfaltatura del parcheggio di via del Terzolle a Firenze

Inizieranno lunedì 27 aprile i lavori di asfaltatura nel parcheggio di via del Terzolle e tratti di via dei Panciatichi e via Vasco de Gama. L’avvio previsto inizialmente per venerdì ha subito un lieve rinvio a causa della pioggia che ieri ha reso impossibile l’inizio dei lavori nel parcheggio di viale Corsica che invece hanno preso il via stamani: gli interventi sono infatti effettuati dalla stessa impresa. Per quanto riguarda i provvedimenti da lunedì in via di Terzolle (tra il numero civico 6 e via dei Panciatichi) saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Panciatichi e divieti di sosta. Divieti di sosta e transito in via dei Panciatichi (dal numero civico 37 a via di Terzolle) e via Vasco De Gama (da via dei Panciatichi nella parte di carreggiata con direttrice di marcia verso via dei Panciatichi). Termine previsto 6 maggio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa