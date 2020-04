Ambulanti in crisi: "Riapertura delle fiere a marzo 2021? Non sopravviveremo"

Il lavoro degli ambulanti al tempo del nuovo Coronavirus Covid-19 è fermo, come per la gran parte dei settori.

Si avvicina a grandi passi la Fase 2, che è al vaglio del Governo che collabora costantemente con una équipe di esperti e che sta incontrando associazioni di settore e sindacati per valutare come far ripartire imprese e attività commerciali in sicurezza.

Un mondo a sé è quello degli eventi fieristici che, a differenza dei classici mercati, probabilmente vedranno una ripartenza più lenta.

Un coro di protesta si leva da parte degli ambulanti del settore fieristico, rappresentati da Ana (Associazione Nazionale Ambulanti), che si sono organizzati nel gruppo Facebook ‘Ambulanti uniti’. La preoccupazione più diffusa è quella di una ripresa degli eventi molto lontana. “Siamo invisibili e non vogliamo essere dimenticati”.

Gonews.it ha intervistato per sentire la voce degli ambulanti, Paola Bocconi, brigidinaia di Lamporecchio.

“Temiamo che le fiere rivedranno la luce a marzo 2021, così come gli eventi e i concerti. Non potremo sopravvivere fino al allora senza un aiuto concreto. Chiediamo un aiuto di 1.500 euro al mese”.

Gli ambulanti-fieristi svolgono un lavoro storico e fondamentale per gli eventi fieristici e il turismo. “Tra noi ci sono artigiani e non solo- racconta Paola Bocconi-. C’è chi si occupa di abbigliamento, bigiotteria, arredo per la casa. Tra loro vanno annoverati i fioristi, i bombolonai, gli imbonitori, gli artigiani del vimini, i giostrai. C’è chi promuove prodotti alimentari tipici dai formaggiai, ai rivenditori di frutta secca, a chi espone Porchetta tipica di Monte San Savino e Montepulciano. Tra questi troviamo i tradizionali brigidini, dolce tipico di Lamporecchio e citato dall’Artusi come “ Dolce Trastullo”. Un settore gremito di storia e tradizione culturale, oltre che gastronomica”.

Secondo il gruppo ‘Ambulanti Uniti’ e Ana, l’attività degli ambulanti-fieristi rischia di restare ferma a lungo e di scomparire, perché diversa dalla categoria degli ambulanti mercatisti che, spiegano, presto potranno riprendere a lavorare nei piccoli mercati rionali o cittadini. Per questi si prevede un controllo dell’afflusso di persone, mentre le fiere che richiamano turisti, potrebbero non essere riaperte. La differenza non è solo quella tra mercato e fiera, ma sta nell’accoppiamento dei Codici Ateco.

ANA si dice allo stremo e invia una richiesta di aiuto al Governo. Gli ambulanti o operatori su area pubblica, sono pronti a manifestare: “Siamo stanchi e delusi di essere stati dimenticati da questo Governo.” Le richieste di ANA sono state inviate al Governo nelle figure del Presidente del Consiglio Conte, del Ministro Gualtieri e del Ministro Patuanelli. Presentato al Governo anche un piano di rilancio dei mercati e delle fiere in vista della Fase 2

L’ANA ha chiesto al Governo aiuti per circa 10 miliardi destinati esclusivamente agli ambulanti in questo modo:

- Indennità di 1.500,00 euro al mese fino alla riapertura dei mercati e fiere;

- Esonero per il 2020 dei versamenti Inps, Inail, Iva e Dei tributi comunali Tosap/Cosap e Tari - Contributo a fondo perduto di 30 mila euro;

- Proroga al 31/12/2021 del registratore telematico e della lotteria degli scontrini;

- Proroga al 31/12/2022 delle concessioni in essere.

Sulla questione mercati e fiere si stanno muovendo tutte le associazioni di categoria, tra le quali Confesercenti. Abbiamo sentito Lapo Cantini di Confesercenti Firenze. “Nulla è stato ancora deciso, né sui mercati né sulle fiere.

Stiamo lavorando per presentare alcune proposte a Governo Nazionale e Regione Toscana per riaprire tutte la attività su area pubblica tra cui anche le fiere.

Certo come altri settori, per esempio ristorazione, il commercio su area pubblica è quello tra i più difficili da far ripartire in sicurezza, date le caratteristiche dell'attività e la necessità di evitare anche nell'immediato futuro grandi assembramenti di persone. Si lavora su un processo fatto di piccoli passi che preveda come prima cosa l'apertura generalizzata del settore alimentare, ora aperto solo in alcuni Comuni, e poi il resto delle attività. Speriamo quanto prima di dare una risposta agli operatori che sono in una situazione drammatica con la possibilità chiusura di tante attività".

Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, questa mattina, 21 aprile, in una lunga nota scrive: “Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Ma sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme".

Chiarastella Foschini