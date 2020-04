Arsenale in salotto, un evento live per celebrare Demetrio Stratos

Un nuovo evento dal vivo è in arrivo nella rassegna "L'Arsenale porta il cinema in salotto", proposta dal Cineclub Arsenale sul sito www.arsenalecinema.com che ogni giorno suggerisce, a partire dalle 16.30, un nuovo film accompagnato da approfondimenti cinematografici ed incontri con ospiti.

Mercoledì 22 Aprile, in occasione del 75° anniversario dalla nascita di Demetrio Stratos, storico frontman degli AREA, alle 18.30 il pianista e tastierista Patrizio Fariselli e i registi Luciano D'Onofrio e Monica Affatato saranno protagonisti di un incontro live con il pubblico della rete dedicato al film "La voce Stratos" e alla memoria del geniale cantante e musicologo che ha segnato la storia della musica italiana (evento realizzato in collaborazione con Streeen.org).

Come sempre sarà possibile interagire in diretta mandando le proprie domande via mail ad arsenale@arsenalecinema.com, o scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook dell'Arsenale o nella live chat di YouTube.

Fonte: Ufficio Stampa