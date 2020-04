Astro dona ecografo all'ospedale di Empoli

A.S.T.R.O., l'associazione onlus per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, pur in questo particolare momento di emergenza, non cessa di supportare le esigenze di continuità quotidiana del CENTRO DONNA ed è proprio con questa ottica che la scorsa settimana ha donato un nuovo ecografo all'Ospedale San Giuseppe di Empoli finalizzato all'attività dei reparti di Senologia Chirurgica ed Oncologia.

“L'Associazione -commenta il Presidente Paolo Scardigli- ringrazia tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno contribuito al raggiungimento dell'importante somma, necessaria per l'acquisto dell'apparecchiatura”.

Oltre all'ecografo, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria, A.S.T.R.O., ha inoltre predisposto la donazione di 6000 mascherine chirurgiche da destinarsi agli operatori del CENTRO DONNA. Inoltre, con l’elargizione pervenuta dagli organizzatori della Sagra del Pesce di Bassa, sono state acquistate 80 visiere protettive per gli operatori del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa