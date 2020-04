Casa di cura Frate Sole, Asl TC: "Nessuna criticità"

Nessuna criticità rilevata dall’Asl Toscana Centro, sia dal punto di vista logistico organizzativo che igienico sanitario, presso la Casa di Cura Frate Sole di Figline Valdarno.

Nella giornata di ieri alcuni professionisti sanitari, tra cui specialisti in igiene pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro della commissione di indagine, si sono recati nella struttura per opportune verifiche sia delle condizioni ambientali, che quelle cliniche dei pazienti. E’ stato rilevato inoltre il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori e l’adeguata gestione dei percorsi dedicati per separare i pazienti positivi da quelli negativi.

La Casa di Cura ha una capienza complessiva di 92 posti letto, tra quelli dedicati al reparto di ortopedia, riabilitazione e di lungodegenza.

Attualmente sono presenti soltanto 17 pazienti in struttura. 15 sono ricoverati in lungodegenza, di cui 8 positivi in reparto Covid e 7 pazienti, al momento non positivi, ma sotto osservazione in reparto separato per valutazioni sulle condizioni cliniche.

2 pazienti, negativi al Covid 19, si trovano nel reparto di riabilitazione. Sono 11 invece gli operatori risultati positivi al Covid.

Dal 13 aprile sono sospesi gli ingressi a nuovi degenti all’interno della Casa di Cura per permettere di gestire l’assistenza dei pazienti positivi e garantire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa