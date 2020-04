Cimitero chiuso, ma a Montemurlo va avanti la manutenzione

A causa dell'emergenza Coronavirus, il sindaco Simone Calamai dallo scorso 13 marzo ha disposto la chiusura del cimitero comunale di Rocca. Una misura dolorosa decisa per limitare ogni possibilità di contatto e assembramento. Da molte settimane dunque il cimitero è chiuso alle visite, ma c'è qualcuno che continua a prendersi cura delle tombe e degli spazi destinati ad ospitare gli affetti di tutti noi. Il Comune di Montemurlo, infatti, ha dato preciso mandato al custode del cimitero di prendersi cura del camposanto e di mantenere il decoro, nonostante la chiusura.

In queste settimane, quindi, il camposanto non è stato abbandonato a se stesso ma è stato curato e mantenuto in buono stato: è stata tagliata l'erba, sagomate le siepi, rimosse erbacce, fiori appassiti e foglie secche e sono stati tenuti puliti i vari spazi dei blocchi di loculi, i bagni, la Cappella della Luce. Inoltre sono stati portati a termine piccoli interventi di sistemazione e manutenzione. Dunque, anche se alle tombe mancano i fiori freschi e le carezze di conforto dei congiunti, in questi giorni così tristi non è mai mancata l'attenzione del Comune. « So quanto sia doloroso dover restare lontani dal cimitero, non poter portare un fiore sulla tomba dei propri cari, ma purtroppo, tra le varie restrizioni, ho dovuto disporre anche la chiusura del cimitero. - spiega il sindaco Simone Calamai - Il Comune non si è però mai dimenticato del cimitero e, attraverso il lavoro del nostro custode, abbiamo voluto che tutto restasse in ordine. Speriamo di poter riaprire presto e consentire a tutti di poter mettere un fiore sulla tomba dei propri cari».

In questo periodo erano state programmate dal Comune delle estumulazioni per la scadenza dei contratti dei loculi, ma a causa dell'emergenza Coronavirus è stato rimandato tutto a data da destinarsi.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa