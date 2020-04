Confcommercio, uno psicologo online per parlare con gli imprenditori

Questi giorni difficili di “lock down” hanno messo a dura prova l’umore e la tempra di ciascuno di noi. Degli imprenditori, in particolare, preoccupati per il futuro delle loro aziende e dei posti di lavoro. Uno stato d’animo che non permette certo di progettare la ripartenza con la giusta dose di energia e di coraggio, quella che serve per guardare al futuro.

Come fare, allora? Quando gettare la spugna è un’opzione da non considerare neppure, serve ripartire da noi stessi, prendendoci cura delle nostre emozioni e imparando qualche utile tecnica per gestire lo stress.

Ecco perché Confcommercio ha pensato di regalare ai propri associati un evento on line con un ospite speciale: Terenzio Traisci, psicologo e formatore nonché esperto di Edutainment, cioè la formazione unita all’intrattenimento, grazie alla sua innegabile vena comica.

Terenzio Traisci sarà protagonista della diretta Facebook di venerdì prossimo, 24 aprile alle ore 10.30, che sarà introdotta dal direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

Tre sono gli “step” operativi che Traisci consiglia. Prima di tutto prendersi cura della propria salute psicofisica per essere più lucidi. Poi migliorare se stessi, magari imparando ogni giorno qualcosa di nuovo e di gratificante, che ci faccia riprendere fiducia in noi e nel futuro; infine, la fase di apertura agli altri, per provare a fare rete e trovare alleanze che potrebbero essere utili anche nei progetti di lavoro. Terenzio Traisci parlerà di questo ed altro ancora, offrendo una serie di consigli da mettere subito in pratica anche per stimolare la creatività. E il pubblico potrà rivolgergli alcune domande scrivendo nei commenti di Facebook durante la diretta.

“Un’occasione importante per fare il punto sull’esperienza Covid 19 – che purtroppo non è ancora chiusa - e imparare a trarne il meglio guardando alla ripartenza con occhi nuovi”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “è il regalo che vogliamo fare ai nostri imprenditori e che si affianca ai tanti servizi di assistenza concreta e materiale che offriamo loro in questo momento. Moratoria fiscale, credito, cassa integrazione: queste sono ovviamente le attività di sostegno reale e concreto alle imprese. Ma non possono essere disgiunte dal prendersi cura degli aspetti psicologici legati a questa vicenda difficile per tutti: le nostre imprese sono infatti, e soprattutto, luoghi di relazioni umane. Ecco perché un evento con Terenzio Traisci, che oltre ad essere psicologo del lavoro e formatore è anche un attore comico, saprà dare alla conversazione quel tocco di leggerezza che serve in questo momento”.

==========

Chi è Terenzio Traisci

Terenzio Traisci, psicologo del lavoro, TEDx speaker e formatore aziendale

Esperto di gestione dello Stress e dell’Umore, con i libri Felicemente Stressati e Safety Talks di cui è co-autore. Autore del libro edito Mondadori “Tutto il bene che mi voglio”.

Ha insegnato gestione dello stress e personal branding presso il Placement dell’università Ca’Foscari di Venezia, dell’università di Trento, di Rimini e Bologna.

All’Università La Sapienza di Roma, insegna Psicologia Positiva in un corso di Medicina dello Stile di vita.

Fino al 2012 è stato anche comico professionista in numerose trasmissioni su Rai2, Italia1, Comedy Central di Sky e Canale5 in finale ad Italia’s got talent.

Con la modalità Edutainment (formazione e intrattenimento) aiuta i partecipanti di convention, corsi e team building a crearsi le condizioni psico-fisiche utili ad affrontare Stress, Cambiamenti e Comunicazione interpersonale.

www.terenzio.net

Fonte: Confcommercio Firenze - Ufficio Stampa