Contributi per 51mila euro per l’affitto per lavoratori dipendenti ed autonomi

Una mano tesa verso chi in questo momento di emergenza generale ha difficoltà economiche. La giunta Coluccini ha approvato lo scorso giovedì lo strumento per dare un sostegno concreto per il pagamento dell’affitto di casa, un contributo straordinario per gli affitti , oltre 51mila euro a sostegno dei cittadini che non riescono a pagare l’affitto.

L’avviso pubblico per “l’assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19” sarà pubblicato a breve sul sito del Comune di Massarosa, assieme al modulo per aderire, da scaricare e reinvitare per mail ordinaria a contributocanonecovid@comune.massarosa.lu.i o per pec a comune.massarosa@postacert.toscana.it o in cartaceo all’Ufficio Relazione con il Pubblico (Urp) previo appuntamento telefonico.

“Abbiamo deciso di attivare immediatamente questo avviso per il sostegno straordinario all’affitto - commentano il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore alla casa e al sociale Michela Morgantini - per aiutare famiglie e persone che in genere vivono del loro lavoro senza alcun problema, ma che in questo momento si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione a causa dell'emergenza Coronavirus”.

Il contributo coprirà il 50% del canone di locazione e, comunque, sarà in misura non superiore a 300 euro. “La misura - spiega l’assessore Morgantini - è destinata a lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza causata dal Coronavirus abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Non possono fare richiesta gli assegnatari di alloggi Erp, per i quali sono già previste altre forme di sostegno.

"In piena emergenza sanitaria ed economica per il Coronavirus si fa sentire ancora di più il problema casa - commenta il sindaco Alberto Coluccini - ed il Comune di Massarosa si è fatto trovare pronto a partire. Siamo stati tra i primi Comuni toscani, assieme a Prato, a completare la distribuzione delle mascherine a tutte le famiglie, i primi ad attivare un’assistenza psicologica gratuita. Abbiamo immediatamente attivato il servizio Massarosa a Domicilio per mettere in rete e in contatto aziende del territorio rimaste aperte coi nostri concittadini, abbiamo ampliato l’orario delle farmacie comunali e avviato per primi in Versilia la distribuzione dei buoni alimentari. Oggi con questo contributo cerchiamo ancora una volta di aiutare in modo tempestivo la nostra comunità a superare questo brutto momento”.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio Stampa