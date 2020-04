Cooperativa Il Piccolo Principe pronta al sostegno agli enti nella Fase-2

La cooperativa sociale il Piccolo Principe è pronta a supportare gli enti locali nella progettazione di eventuali sperimentazioni che riguardano il mondo dell'infanzia e dei giovani per la fase due dell'emergenza sanitaria.

“Se anche la scuola – dichiara il presidente della cooperativa Roberto Beconcini, a sostegno del pensiero espresso pochi giorni fa della sindaco di Empoli Brenda Barnini - non sarà il punto di partenza per la riapertura del paese, è anche vero non può affatto essere trascurata, non fosse altro per il fatto che non possiamo pensare a far ripartire le attività commerciali e produttive senza pensare all’impatto di questo in una situazione in cui nidi e scuole sono chiusi. Non può esistere solo il tema della sicurezza del lavoro, c’è anche quello di dove e con chi si lasciano i bambini se i genitori vanno a lavorare”.

C'è poi il punto focale della difficoltà rilevata dalle famiglie sulla didattica a distanza e dal divario sociale legato all'utilizzo tecnologico, dal momento che non tutti dispongono di dispositivi sufficienti a coprire le necessità di tutti i componenti della famiglia o di una connessione internet adeguata.

“Se queste modalità – continua la cooperativa - in situazione d'emergenza, hanno un senso per la scuola primaria e secondaria poco si conciliano per il mondo dell'infanzia dove è necessario privilegiare la relazione educativa come da progetti pedagogici ed educativi. In termini di conciliazione dei tempi vita lavoro, inoltre, non è immaginabile pensare a riaprire le fabbriche e non pensare ai bambini”.

Per tutte queste ragioni Il Piccolo Principe invita alla riflessione su alcuni punti: dalla sanificazione preventiva e costante degli ambienti, alla sicurezza dei bambini, delle loro famiglie, degli educatori e operatori, alla diversificazione dei tempi e degli spazi a cui siamo abituati.