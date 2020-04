Coronavirus, Giani: "Per la prima volta nuovi positivi sotto soglia 100"

"Per la prima volta si scende sotto soglia 100 nei casi di positività da coronavirus: è un dato concreto e segnificativo che dimostra come i sacrifici richiesti ai cittadini sortiscono effetti concreti". Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani interviene dopo la diffusione dei dati sul Coronavirus relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana, accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Per la prima volta, nella fase discendente, i casi di positività al virus registrati nella nostra regione sono 96 in piu' rispetto a ieri, l' 1,1 per cento in piu' rispetto al totale del giorno precedente.

"Stiamo vivendo l'emergenza Covid che deve passare alla fase 2, al progressivo ritorno alle attività e al proprio modo di vivere per ciscuno - continua Giani -; ma vedere che oggi si scende sotto la soglia psicologica dei 100 positivi, specialmente quando si pensa che ci sono stati giorni in cui i nuovi casi nelle 24 ore arrivavano a 400, è un incoraggiamento a proseguire sulla giusta strada del superamento dell'emergenza e della ripresa".

Fonte: Ufficio Stampa