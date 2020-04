Coronavirus, Nardella e Vannucci in visita a Torregalli

La visita di questa mattina del sindaco di Firenze, Dario Nardella, e dell’assessore a Welfare e Sanità, Andrea Vannucci al San Giovanni di Dio, punto di riferimento del tessuto ospedaliero fiorentino, ha fatto sentire all’ospedale tutta la vicinanza dell’amministrazione fiorentina in questo momento di emergenza. Hanno accolto Nardella e Vannucci il direttore del presidio Simone Naldini, il direttore dipartimento specialistiche chirurgiche dell’Azienda, Stefano Michelagnoli, il direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale, Gianfranco Giannasi e per la direzione infermieristica del San Giovanni di Dio, Antonio Gant.

"L'ospedale di Torregalli è uno dei più impegnati nell'affrontare l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus - hanno detto il sindaco Dario Nardella e l'assessore a Welfare e Sanità Andrea Vannucci - Con la visita di stamani abbiamo voluto ringraziare tutto il personale per il grande impegno che stanno mettendo per combattere il Covid-19. Inoltre, è stata l'occasione per confrontarci sull’attività futura in vista dell’uscita dall’emergenza". "È necessario, ora più che mai - ha aggiunto il sindaco Nardella - potenziare nel nostro Paese la sanità pubblica e la ricerca per il futuro".

“E’ stato importante sentire questa vicinanza – ha dichiarato il direttore Simone Naldini – Per l’ospedale la visita del sindaco Nardella e dell’assessore è stata una manifestazione importante di interesse verso la nostra attività e di sostegno concreto che in questo momento ci fa particolarmente piacere”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa