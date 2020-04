Coronavirus, sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno una pagina con info utili e dati su contagi

Sul sito istituzionale del Comune (link diretto qui: www.comunefiv.it/coronavirus) è stata creata una pagina di approfondimento, con tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti a tema Coronavirus relative al territorio di Figline e Incisa Valdarno.

È da lì che, cliccando sul secondo quadrante "Numeri, consigli e info anti-bufale" (link diretto qui) si accede ad una sezione dedicata ai numeri del contagio da Covid19 a Figline e Incisa Valdarno, con dati e statistiche relativi non solo al territorio comunale ma anche alla città metropolitana di Firenze, alla Toscana e all'Italia. Oltre ai numeri sull'emergenza covid19 (guariti, positivi, deceduti) ci sono poi informazioni e alcuni link utili per difendersi dalle "bufale" del momento e alcuni consigli su come comportarsi in questa emergenza.

Sulla stessa pagina, inoltre, sono disponibili i dati su alcuni servizi attivati sul territorio comunale durante l'emergenza Coronavirus e cioè:

76mila mascherine totali consegnate a domicilio a tutti cittadini grazie alla collaborazione di Croce Azzurra di Figline, Croce Rossa di Incisa, Misericordia di Figline, Circolo Arci di Incisa, Gaib e ProCiv (info qui) e donate dai privati al Comune, che le ha distribuite alla Protezione civile territoriale;

oltre 13mila euro raccolti nell'ambito della campagna di raccolta fondi a favore della Protezione civile territoriale (si può ancora contribuire, intestando a Comune di Figline e Incisa Valdarno il proprio versamento con causale “Un aiuto per la Protezione Civile”, al codice Iban IT 58 T 03069 05465 100000046016);

127mila euro stanziati per i buoni spesa (fondo del Governo);

576 le richieste di buoni spesa esaminate dai Servizi sociali comunali;

700 guanti e 70 gel disinfettanti donati dai privati al Comune, che le ha distribuite alla Protezione civile territoriale

circa 300 chiamate ricevute dal centralino dedicato alle emergenze 0559125800 (operativo 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 18 per rispondere alle prime necessità di chi si trova in isolamento disposto dalla Ausl, anziani, disabili e tutte quelle persone che non hanno familiari in grado di soddisfare le loro esigenze primarie, come spesa o farmaci a domicilio)

242 le spese consegnate a domicilio dal personale comunale ad anziani soli (utenti del numero 0559125800) o persone in isolamento disposto dall'Ausl;

38 le sanzioni della Polizia municipale per spostamento ingiustificato.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa