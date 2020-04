"Cosa c'è nell'aria? Inquinamento e salute: puntiamo sulla qualità dell'aria", l'incontro a Pisa

"Cosa c'è nell'aria? Inquinamento e salute: puntiamo sulla qualità dell'aria": questo il titolo della conferenza online di domani sera, mercoledì 22 alle ore 18.30, organizzata da Greenpeace Gruppo Locale di Pisa in collaborazione con il Circolo ARCI Rinascita, all'interno della piattaforma "La nostra ora di libertà", spazio virtuale di incontri e divulgazione nata per rilanciare socialità e formazione anche in tempo di lockdown.

Interverranno al webinar Liliana Cori, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) del CNR di Pisa, Fabrizio Bianchi, responsabile dell'unità di epidemiologia ambientale dell'IFC del CNR e Giuseppe Onufrio, Direttore esecutivo di Greenpeace Italia.

Solo in Europa, l'inquinamento atmosferico causa circa 400.000 morti all'anno e ha un enorme impatto sulla nostra salute e su quella degli ambienti naturali. Ma perché la nostra salute dipende così tanto dalla qualità dell'aria? Quali sono i fattori determinanti e cosa possiamo fare per cambiare rotta? E infine, c'è un legame tra l'inquinamento dell'aria e la diffusione e la nocività del Covid-19?

L'incontro si terrà virtualmente su Zoom. Il link per accedere alla piattaforma è: https://zoom.us/j/97910425991 . In alternativa sarà possibile seguire l'evento anche tramite la diretta trasmessa sulla pagina facebook “Circolo Rinascita Pisa”.

Fonte: Ufficio Stampa