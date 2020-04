Dalla Nigeria dpi e denaro a Pistoia e all'ospedale San Jacopo

Una storia di generosità dal Continente africano, piccola o grande, non importa: il gesto, però, è sublime. Il Coro Internazionale e l’associazione Amici del Ceppo, entrambi di Pistoia, sono lieti di portare a conoscenza di tutti il gesto dell’associazione nigeriana Amawom Development Union ( ADU), che ha ricambiato la solidarietà ricevuta a suo tempo dalla città di Pistoia.

In questo periodo di pandemia di Covid-19, di forte emergenza sanitaria, il popolo di Amawom Oboro, Ikwuano L.G.A., Stato di Abia in Nigeria, ha contribuito ad aiutare la città di Giano, tra le più colpite in Toscana dal terribile coronavirus.

I cittadini di Amawom Oboro hanno donato mille euro per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuale al Comune di Pistoia ed elargito un contributo in denaro all’ Ospedale San Jacopo, sempre per presidi anti contagio.

Nel ricevere il dono il sindaco Alessandro Tomasi e il vice sindaco Anna Maria Ida Celesti si sono commossi, ringraziando i cittadini di Amawom e promettendo una duratura amicizia fra i due popoli. “ Un grazie infinito a chi ha avuto un pensiero così prezioso per Pistoia” ha asserito Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del nosocomio.

“ Un gesto fortemente sentito dal popolo di Amawom, che non si è scordato dell’umanità dimostrata nel 2012 dai pistoiesi – sostiene il direttore del Coro Gospel Internazionale, il medico nigeriano del ‘San Jacopo’ Augustine Iroatulam –. Con le donazioni raccolte a Pistoia, dai singoli cittadini e dal Comune, iniziammo a costruire la biblioteca ad Amawom Oboro, mentre con un contributo della Regione Toscana e l’aiuto dell’allora Usl 3 fu realizzato l’ospedale”.

L’attuale re di Amawom, Eze Ironsi, ha colto l’occasione per ringraziare il Coro Gospel Internazionale e gli Amici del Ceppo, in particolare la signora Isa Vannucchi, per l’amicizia e la collaborazione dimostrate nell’attuazione dei progetti.

“ Gli amici di Amawom hanno fatto sapere – afferma Iroatulam – che non appena i lavori della biblioteca saranno ultimati si terrà l’inaugurazione della stessa, che sarà trasmessa in diretta video agli amici pistoiesi, per condividere il momento di gioia”.

Una mano porta a Pistoia dalla lontana Nigeria: distanti ma uniti.

Fonte: Coro Gospel Internazionale di Pistoia - Ufficio stampa