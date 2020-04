Empoli piange Carlo Mancini, figura importante del basket cittadino

Lo sport empolese da oggi è un po' più povero. Se ne è andato Carlo Mancini, ex presidente della Pallacanestro Lai Empoli e adesso dirigente della squadra di basket della sua città. Era in ospedale da circa un mese e nell'ultimo periodo le sue condizioni si sono aggravate. Viveva nella frazione di Ponte a Elsa, lascia la moglie e due figli.

Era molto conosciuto a Empoli non solo per la sua passione per la palla a spicchi ma pure per la sua attività di avvocato, praticata per anni nello studio che aveva vicino al centro cittadino. Dopo la professione di avvocato aveva continuato il suo lavoro sempre in ambito giuridico. Sono in molti a ricordarlo con un messaggio sui social in queste ore.

Il saluto a Mancini è arrivato anche dal comitato regionale di pallacanestro: "Ci ha lasciato l'Avvocato Carlo Mancini, ex Presidente della Pallacanestro Empoli ed ora Dirigente. Alla moglie Francesca ed ai figli giungano le sentite condoglianze del Presidente del Comitato Regionale Simone Cardullo, dei Consiglieri e di tutto il Comitato Regionale".