Fuori casa con l'ombrello ma senza mascherina: prima multa nell'Empolese Valdelsa

Con le nuove ordinanze arrivano, come afferma già il nome, nuovi obblighi e se non vengono rispettati, scatta la sanzione. Per questo ieri a Certaldo è stata effettuata la prima multa da parte della polizia municipale per mancato uso della mascherina. La persona sanzionata non si era dimenticata l'ombrello per ripararsi dalla pioggia battente, ma non aveva addosso la protezione per riparare se stessa e gli altri da potenziali contagi. La sanzione è di 280 euro. Sempre nella giornata di ieri sono state fatte in totale tre sanzioni, controllate 187 persone e monitorati 289 esercizi commerciali. A oggi la municipale ha controllato 251 persone e 349 negozi. Le multe per inosservanza degli obblighi per prevenire il contagio da Covid-19 sono state 4, nello specifico 3 a Fucecchio e una a Empoli.

