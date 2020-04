Gel igienizzante e altre mascherine da due aziende per il Comune di Empoli

Nuove donazioni all’indirizzo del Comune di Empoli. Sono i grandi gesti delle aziende locali, solidali, che non si fermano, si susseguono, mettendo a disposizione della comunità donazioni di dispositivi di protezione o altri prodotti, utilissimi per igienizzare.

Dalla ditta Le Antiche Mura Srl di Via Sottopoggio a San Giusto, azienda di cosmetica, arriva una nuova fornitura: dopo il gel detergente igienizzante per le mani, il ‘CleAngel’, consegnato ad enti e associazioni, usato dai volontari per detergere le mani durante la consegna delle mascherine alla cittadinanza, ecco una nuova donazione di liquido per pulire superfici di lavoro e anche i documenti. Un prodotto molto utile per dipendenti del Comune di Empoli, in particolare coloro che ricevono la cittadinanza negli uffici. Si tratta di una soluzione alcolica igienizzante per superfici al 75%.

L’hanno consegnata all’amministrazione comunale Linda Frediani, responsabile ricerca e sviluppo, e Martina Rosi, addetta al confezionamento. Stefania Caparrini, amministratore unico dell’azienda, nelle confezioni dei suoi prodotti ha voluto aggiungere una frase che spiega la sua filosofia di vita: “La speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile”.

Solidarietà e senso civico stanno accomunando tanti imprenditori illuminati e tanti cittadini sensibili.

L’azienda Factory di Ferrero Rosati di Fucecchio, produttrice del Marchio DROMe, è tornata a donare per la seconda volta 200 mascherine protettive in tessuto cotone, lavabili, in cui è inseribile un ulteriore strato di materiale filtrante usa e getta. L’azienda è ferma dal 13 marzo e ha avviato una produzione costante di mascherine per i loro dipendenti, per gli ospedali e comunque per donarle in attesa di riprendere l’attività.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa