Giornata della Terra: l'Ateneo senese e il Segretariato Italiano di PRIMA la celebrano con due iniziative

L'Università di Siena con il Santa Chiara Lab e il Segretariato Italiano della Fondazione PRIMA celebrano domani, 22 aprile, la Giornata della Terra, con due iniziative.

Alle ore 14, il professor Angelo Riccaboni, docente del dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Ateneo senese e presidente della Fondazione PRIMA, parteciperà al "Food for Earth Day", una maratona internazionale di 24 ore organizzata dalla FAO, dedicata ai sistemi alimentari sostenibili con 24 sessioni diverse in diversi Paesi.

L'iniziativa sarà in diretta sul canale YouTube di Future Food Institute (http://youtube.com/futurefoodinstitute), co-organizzatore della maratona.

Protagonista dell'intervento l'innovazione nell'agrifood come motore di sviluppo nella ripresa dall'emergenza COVID-19, tema che sarà al centro anche dell'appuntamento di "Virtual studium", la serie dedicata alla divulgazione scientifica dell'Ateneo senese, a cui il professor Riccaboni parteciperà alle ore 17 in diretta sulla pagina Facebook @unisiena.

Per informazioni sulle iniziative: https://futurefood.academy/earthday/ - https://www.unisi.it/unisilife/eventi/virtual-studium



Fonte: Università di Siena