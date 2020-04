I Bianchi e Printingpack donano 6mila gel agli operatori sanitari di File

I Bianchi del Calcio Storico e l’azienda Printingpack Srl hanno donato 6mila disinfettanti monouso da tasca per gli operatori sanitari di File (Fondazione italiana di Leniterapia) che assistono a domicilio, in hospice e in ospedale le persone gravemente malate per portare supporto e cure palliative.

Gli igienizzanti sono stati consegnati presso la sede di File direttamente dal capitano dei Bianchi Marino Vieri, già grande amico e sostenitore nonché di File uno dei quattro testimonial della campagna di raccolta fondi per il 5x1000 dello scorso anno.

Inevitabilmente, il Covid-19 ha modificato molto lo stile con cui File assiste i malati cronici in fase avanzata o terminale. Gli operatori della fondazione si sono dovuti adeguare alle misure di contrasto all’epidemia, con mascherina, guanti e camice protettivo, garantendo la massima tutela ai pazienti, persone molto fragili perché già gravemente malati, ai loro familiari e a loro stessi.

Per donare su Facebook https://www.facebook.com/donate/643448463100916/ oppure sul sito https://www.leniterapia.it/come-aiutarci/donazioni/

Fonte: Ufficio Stampa