Cerca di incendiare l'azienda agricola della ex, arrestato 25enne

Un 25enne è agli arresti domiciliari per aver tentato di far irruzione e incendiare l'azienda agricola della ex. Il fatto è avvenuto nel Senese. Il giovane ha continuato a importunare la ex partner dopo la fine della relazione: ha iniziato a perseguitarla con minacce e molestie durate più di un anno ed era già gravato da un divieto di avvicinamento.

L'ex compagna aveva già da tempo denunciato ai carabinieri lo stato di pericolo in cui viveva, era arrivata persino a modificare il proprio stile di vita. Il divieto di avvicinamento è stato un promo provvedimento che, però, non ha impedito al 25enne di entrare nella proprietà della ex dove è stato arrestato dai carabinieri.

Oggi la conferma degli arresti domiciliari da parte del gip. Dall'inizio dei maltrattamenti i militari hanno ritirato al giovane, in via precauzionale, 22 fucili da caccia detenuti legalmente