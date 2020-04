Liberazione a Santa Croce, cerimonia ristretta per il lockdown

Settantacinquesimo anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo Il sindaco Giulia Deidda: in questo periodo di isolamento, invito la cittadinanza ad esporre il tricolore e parlare in famiglia della Resistenza e dell'importanza della memoria. A Santa Croce sull'Arno, sabato 25 aprile 2020, avranno luogo, con le regole del Lockdown, dalle ore 10.00, le celebrazioni di rito della Festa della Liberazione. Il sindaco Giulia Deidda, insieme soltanto ai capigruppo del Consiglio Comunale, ai rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, sarà presente per un momento commemorativo presso il Monumento e il Cippo dei Caduti e presso la cappella votiva del cimitero di via del Castellare. A Staffoli, si recherà nel Parco della Rimembranza presso il Monumento ai Caduti e alla Lapide di Piazza Panattoni.

"Quest'anno non abbiamo potuto invitare la cittadinanza sui manifesti, e questo mi ha fatto sentire un grande vuoto", afferma Giulia Deidda. "Per questo voglio invitare tutte le famiglie, soprattutto quelle dove ci sono dei bambini e delle bambine, a parlare del 25 aprile a casa. Senza memoria non c'è futuro, non dobbiamo scordarcene mai". Continua Deidda: "Non dobbiamo però coprirci di ipocrisia su questo: negli ultimi anni non abbiamo mai visto né folle né assembramenti per le celebrazioni del 25 aprile. Quindi faccio all'Istituzione che rappresento l'augurio di cogliere questa mesta occasione di quarantena collettiva per ripensare al modo di vivere la narrazione della Liberazione e della Resistenza e coinvolgere davvero la cittadinanza, oggi e nel futuro". E conclude: "Ovviamente invito le famiglie ad esporre il tricolore alla finestra o al balcone, anche per il 25 aprile. Ma potremmo fare di più. Questi giorni prima di sabato potrebbero essere dedicati ad approfondire il ruolo nella storia d'Italia dei partigiani e delle partigiane, che sono stati determinanti, anche dalla Toscana, per la rinascita del nostro Paese; oppure il ruolo dei Carabinieri nella Resistenza; o ancora, il contributo fondamentale delle donne per la Liberazione. Approfittare del tempo libero per conoscere meglio la storia ci darà spunti per affrontare meglio anche il tempo difficile e sospeso del presente".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno