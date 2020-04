Mascherine a Vinci: distribuite a domicilio dal Comune

In seguito all'annuncio della Regione Toscana della distribuzione gratuita di mascherine tramite le farmacie e i supermercati presenti sul territorio, il Comune di Vinci ha evidenziato all'Ente regionale la disponibilità a effettuare la distribuzione dei presidi sanitari a tutti i residenti tramite la sua rete di associazioni di volontariato. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale per dispensare i cittadini vinciani dal dover uscire di casa per recarsi in farmacia o al supermercato.

“Siamo in attesa dell'autorizzazione della Regione che arriverà, con molta probabilità, abbastanza velocemente - annuncia il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia - Abbiamo avanzato tale richiesta perché la procedura immaginata dalla Regione, per quanto riguarda il Comune di Vinci, rischia di determinare notevoli problemi di effettiva e omogenea distribuzione dei dispositivi. Inoltre, mediante il sistema di Protezione Civile, l'Amministrazione comunale ha la capacità e l'esperienza per effettuare il recapito domiciliare delle mascherine a tutti i nuclei familiari. Così come già fatto con la distribuzione delle scorte precedenti”.

Si ricorda che la Regione Toscana ha previsto la possibilità di affidare la distribuzione delle nuove mascherine ai Comuni che lo avrebbero richiesto. Ecco perché il Comune di Vinci ha dato la propria disponibilità.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa