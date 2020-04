Mettiamoci in moto, 300mila euro dalla Fondazione CariPt per l'acquisto di ambulanze

La Fondazione Caript è a fianco degli enti del Terzo Settore che operano in ambito sociale, sanitario e assistenziale e da sempre ne accompagna i progetti con il proprio sostegno economico. È proprio con l’obiettivo di rinnovare questo impegno che promuove, anche per il 2020, Mettiamoci in moto!, il bando finalizzato all’acquisto di automezzi e autoambulanze rivolto alle associazioni di volontariato della provincia di Pistoia.

Per questa edizione del bando la Fondazione ha deciso di stanziare un importo complessivo di 300mila euro così suddivisi: 200mila euro destinati al settore della sanità pubblica, ovvero ad autoambulanze di tipo A; 100mila euro destinati al settore del volontariato, ovvero ad automezzi destinati al trasporto sociale e ad autoambulanze di tipo B.

I contributi potranno essere destinati all’acquisto di automezzi e autoambulanze, anche usati, oppure a interventi di manutenzione straordinaria o riadattamento.

Possono partecipare al bando gli enti del Terzo Settore con sede operativa o legale nella provincia di Pistoia e iscritti in uno dei registri previsti dalla legge.

La domanda potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020 seguendo la procedura online sul sito www.fondazionecrpt.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi”, mentre l’acquisto o l’intervento di manutenzione dell’automezzo dovrà essere perfezionato entro il 31 marzo 2021.

INFORMAZIONI:

Ufficio erogazioni e progetti - interventi@fondazionecrpt.it

Fonte: Fondazione Caript