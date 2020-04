Parrucchieri, Assoacconciatori: "Le nostre richieste"

Negli ultimi giorni sta aumentando il clima di incertezza e apprensione nel settore “bellezza e benessere”, che raccoglie parrucchieri e centri estetici; Confesercenti, attraverso il suo sindacato Assoacconciatori esprime la piena vicinanza e supporto all’intera categoria.

Tali richieste vengono portate avanti, a nome dell’intero sindacato, da due imprenditrici del settore di Borgo San Lorenzo Francesca Corsi e Sara Marescotti e da un’imprenditrice di Montecatini Luana Grazzini.

Di seguito una sintesi delle richieste avanzate dalla categoria:

1) CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE REGOLE FIN DA SUBITO

E’ necessario un quadro chiaro, dettagliato e differenziato in materia di igiene e sicurezza da parte degli organi competenti, affinché le varie aziende in questione possano organizzarsi nei tempi utili per la riapertura; tutto questo scritto ed elaborato in maniera esaustiva e chiara onde evitare la libera interpretazione da parte degli organi preposti al controllo.

2) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Un contributo a fondo perduto di cinquemila euro che copra le ingenti spese di adeguamento dei locali; costi che per molti mesi graveranno sulle imprese: sia per l’acquisto di materiali necessari per la messa in sicurezza, che per consulenze tecniche e professionali che saranno sicuramente necessarie.

3) ANNULLAMENTO IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

Un annullamento per almeno due anni (2020-2021) a livello nazionale, regionale e comunale.

4) MORATORIA

Richieste una moratoria per i costi relativi alle utenze, fornitori etc.

5) CREDITO DI IMPOSTA SU AFFITTI PAGATI

Richiesto l’innalzamento al 100% ed ampliato oltre che alla categoria catastale C1, anche alle categorie C2 e C3.

6) AUMENTO del SUSSIDIO PRO-PARTITE IVA

Richiesto un innalzamento da 600 a 1.000€ per le partite iva che hanno subito una chiusura effettiva dell’attività.

7) PROROGA della CASSA INTEGRAZIONE

Richiesta una proroga della cassa integrazione anche in presenza un solo dipendente, per almeno per altri sei mesi.

8) MAGGIORE FLESSIBILITA’

Per i primi tre mesi dalla riapertura, permettere una maggiore flessibilità nell’orario e nei giorni di lavoro (dal lunedì al sabato).

“Auspichiamo che le richieste formulate vengano prese in considerazione, valutate e soprattutto accolte se non in toto, almeno in parte. – afferma Franco Frandi Presidente Confesercenti Mugello - Inutile ricordare che in questo momento la categoria dedicata alla ‘cura della persona’ è fra quelle più a rischio contagio e dovrà di conseguenza adeguare al meglio i propri locali, i propri mezzi e le proprie attrezzature per tutelare i titolari dell’attività, i dipendenti ed i clienti. Le spese da sostenere saranno consistenti e dovranno essere ‘ripensate’ le modalità e le tempistiche di lavoro; cosa tutt’altro che trascurabile. Per questo motivo abbiamo accolto, sostenuto e fatto nostre le loro richieste”.

Fonte: Confesercenti Firenze