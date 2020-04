Ponte sull'Orme, arriva il semaforo a Empoli

Da domani, mercoledì 22 aprile, prendono il via i lavori per l'installazione dell'impianto semaforico (salvo condizioni meteo avverse) che andrà a regolare il traffico lungo la statale 67 Tosco Romagnola all'altezza del ponte sull'Orme. Nei prossimi giorni infatti sul ponte si potrà transitare solo a senso unico alternato, regolato dal semaforo, per limitare il numero dei veicoli che possono transitarvi sopra. Per garantire la sicurezza della circolazione i mezzi saranno fatti transitare nella parte centrale dell'impalcato che presenta meno degradi dovuti al tempo e alla scarsa qualità dei materiali utilizzati all’epoca della costruzione. Ricordiamo che il ponte dell’Orme, sulla ‘67’, è percorribile da un anno solo da mezzi di massa inferiore alle 3.5 tonnellate (eccetto mezzi per il trasporto pubblico). Durante le operazioni di installazione dell’impianto semaforico potrebbero essere necessari divieti di sosta di mezzi in quell’area o anche momentanei sensi unici alternati, regolati, in questo caso, da operatori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa