Prosegue la manutenzione della 'Via Aurelia' in Toscana

Prosegue l’opera di manutenzione programmata della strada statale 1 “Via Aurelia” in Toscana, avviata negli ultimi tre anni da Anas (Gruppo FS italiane) al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura.

A partire da domani, mercoledì 22 aprile, saranno eseguiti gli interventi di risanamento in un tratto di circa 3 km (dal km 271,700 al km 268,250) in carreggiata nord tra gli svincoli di La California e Donoratico, dopo gli analoghi interventi già eseguiti in carreggiata sud e completati nei giorni scorsi. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Il completamento è previsto entro il 22 maggio.

Questi interventi rientrano in un progetto del valore complessivo di circa 3,3, milioni di euro che ha riguardato anche il risanamento di altri tratti in località Calafuria e Quercianella, già completati, e all’interno della galleria “Montenero”, dove i lavori sono in fase di ultimazione.

Al contempo proseguono i lavori in altri due cantieri, sempre in provincia di Livorno.

In particolare, tra gli svincoli di Vignale/Riotorto e Follonica Nord (dal km 233,150 al km 236,300) sono in corso i lavori per il risanamento profondo della pavimentazione di entrambe le carreggiate, per un valore complessivo di circa 2,9 milioni di euro. Anche qui il transito è sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera. Il completamento è previsto nel mese di giugno.

Tra gli svincoli di Venturina e San Vincenzo Sud (dal km 244 al km 251) sono in corso i lavori per il risanamento profondo della pavimentazione in vari tratti, per un valore complessivo di 2,6 milioni di euro. Il transito è sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera. Il completamento è previsto nel mese di luglio.

Gli interventi consistono, in particolare, nella totale rimozione della vecchia pavimentazione, nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi e nella realizzazione di asfalto drenante.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

Fonte: ANAS