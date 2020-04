Rimane con la mano conficcata nella ringhiera, salvato a Firenze

Un uomo è rimasto con una parte di ringhiera conficcata in una mano nella serata di oggi, martedì 21 aprile. Sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco di Firenze in quel di via della Vigna Vecchia, nel centro di Firenze. La squadra di pompieri ha tagliato la parte di ferro necessaria per liberare l'arto e il 49enne, così da affidarlo ai sanitari inviati dal 118. Il ferito è stato trasferito in ospedale a Careggi in codice giallo. Sul posto anche la polizia. Ancora non sono noti i motivi per cui sia nato l'incidente.

